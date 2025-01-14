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Россиянка вернулась со спецоперации и родила ребенка

Глава госкомюстиции Спеле: жительница Башкирии вернулась с СВО и родила сына
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Shutterstock

Жительница Башкирии вернулась со спецоперации на Украине и родила сына. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель госкомюстиции республики Владимир Спеле.

Мальчик, которого назвали Арсением, родился 6 января. Чиновник уточнил, что это третий ребенок в семье. По словам Спеле, это была первая в наступившем году регистрация рождения в Зианчуринском районе.

Женщина является участницей специальной военной операции, она работала в госпитале помощником хирурга. В данный момент женщина находится в декрете.

До этого в сети появились кадры прощания с уходящими на специальную военную операцию жительницами Дагестана.

Глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что шесть женщин отправились на спецоперацию из следственного изолятора в Махачкале. По его словам, они проходят в качестве фигуранток по различным уголовным статьям.

Ранее бывший мэр Владивостока отправился в зону СВО.

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