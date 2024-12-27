Появилось видео прощания с уходящими на СВО дагестанками

В Дагестане женщины отправились на СВО, прощание с ними попало на видео

В сети появились кадры прощания с уходящими на специальную военную операцию (СВО) жительницами Дагестана. Видео опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

Накануне глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что шесть женщин отправились на СВО из следственного изолятора в Махачкале. По его словам, они проходят в качестве фигуранток по различным уголовным статьям.

Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказывала, что в России женщины-заключенные все чаще стали проситься на спецоперацию. Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но тогда ни одну из них в зону СВО не отправляли. В основном причины в возрасте и неподходящих статьях, по которым они осуждены.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому военный контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время теперь могут заключать граждане, совершившие преступление и имеющие судимость.

Ранее бывший мэр Владивостока отправился в зону СВО.