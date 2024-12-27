Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео прощания с уходящими на СВО дагестанками

В Дагестане женщины отправились на СВО, прощание с ними попало на видео

В сети появились кадры прощания с уходящими на специальную военную операцию (СВО) жительницами Дагестана. Видео опубликовал Telegram-канал «Тут Дагестан | Новости Дагестана».

Накануне глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев сообщил, что шесть женщин отправились на СВО из следственного изолятора в Махачкале. По его словам, они проходят в качестве фигуранток по различным уголовным статьям.

Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказывала, что в России женщины-заключенные все чаще стали проситься на спецоперацию. Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но тогда ни одну из них в зону СВО не отправляли. В основном причины в возрасте и неподходящих статьях, по которым они осуждены.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому военный контракт с Вооруженными силами РФ в период мобилизации, военного положения или в военное время теперь могут заключать граждане, совершившие преступление и имеющие судимость.

Ранее бывший мэр Владивостока отправился в зону СВО.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами