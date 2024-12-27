Бывший мэр Владивостока отправился в зону СВО

Осужденный за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев находится в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Руслан Омельченко.

«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — подтвердил адвокат.

В октябре Пушкарев подписал контракт с Минобороны России.

Бывший мэр Владивостока был признан виновным Тверским районным судом в 2019 году. Суд установил его причастность к получению взяток, посредничеству, коммерческому подкупу и злоупотреблению должностными полномочиями.

Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Его брат, генеральный директор группы компаний «Востокцемент», получил восемь лет условно из-за инвалидности. Вместе с ними по делу проходил бывший глава МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

Ранее экс-глава Нового Уренгоя подал заявление на участие в СВО.