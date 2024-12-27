Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший мэр Владивостока отправился в зону СВО

Адвокат Омельченко: осужденный экс-мэр Владивостока Пушкарев убыл в зону СВО
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Осужденный за коррупцию и злоупотребление должностными полномочиями бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев находится в зоне СВО. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Руслан Омельченко.

«Да, мой доверитель находится в зоне проведения СВО», — подтвердил адвокат.

В октябре Пушкарев подписал контракт с Минобороны России.

Бывший мэр Владивостока был признан виновным Тверским районным судом в 2019 году. Суд установил его причастность к получению взяток, посредничеству, коммерческому подкупу и злоупотреблению должностными полномочиями.

Пушкарева приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Его брат, генеральный директор группы компаний «Востокцемент», получил восемь лет условно из-за инвалидности. Вместе с ними по делу проходил бывший глава МУП «Дороги Владивостока» Андрей Лушников.

Ранее экс-глава Нового Уренгоя подал заявление на участие в СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами