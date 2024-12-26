Шесть заключенных в СИЗО россиянок отправились на СВО

Глава ОНК Дагестана Хадулаев: шесть женщин пошли на СВО из СИЗО в Махачкале

Шесть женщин отправились на специальную военную операцию из следственного изолятора в Махачкале. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана Шамиль Хадулаев.

По его словам, россиянки проходят в качестве фигуранток по различным уголовным статьям.

Летом уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказывала, что в России женщины-заключенные все чаще стали проситься на спецоперацию. Она отметила, что к ней поступают обращения от женщин-заключенных, но тогда ни одну из них в зону СВО не отправляли. В основном причины в возрасте и неподходящих статьях, по которым они осуждены.

В начале декабря стало известно, что колония в Свердловской области прекращает работу из-за ушедших на СВО заключенных. Как рассказал изданию пресс-секретарь ГУ ФСИН по Свердловской области Александр Левченко, речь идет об исправительной колонии №59, расположенной в Каменске-Уральском. Сейчас решается вопрос о трудоустройстве сотрудников колонии, затем станет ясно, что будет с самими корпусами учреждения.

Ранее из части под Новосибирском сбежали 12 военных, которых готовили к отправке на СВО.