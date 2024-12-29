В Эстонии заявили, что в закрытии границы с Россией нет необходимости

МВД Эстонии: закрытие границы с Россией не решит вопросов с безопасностью

Министерство внутренних дел Эстонии не рассматривает закрытие границы республики с Россией в качестве нужного шага. Об этом заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс, передает ERR.

«Возможно, не стоит спешить... Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы... Однако на данный момент такая мера с точки зрения безопасности не была необходимой», — подчеркнул он.

25 декабря сообщалось, что власти Эстонии намерены оснастить системами наблюдения всю границу с Россией.

Незадолго до этого агентство РБК сообщало, что пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сейчас занимает более суток. Контрольно-пропускной пункт в Нарве является самым популярным среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами России в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.

Ранее в Латвии начали размещать «зубы дракона» на границе с Россией.