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СМИ: Польша и Прибалтика решили отгородиться от России «железным занавесом»

Lidovky: Польша и Прибалтика хотят отгородиться от России «железным занавесом»

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Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Польша и страны Балтии хотят отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер». Об этом сообщает чешское издание Lidovky.

В публикации сказано, что в Европе образуется новый железный занавес по прошествии 78 лет с Фултонской речи премьера Британии Уинстона Черчилля. В материале говорится, что страны Восточной Европы хотят защититься от исходящих от Москвы «экспансивных притязаний» и «гибридных угроз».

Польша вместе с Прибалтикой хотят построить бункеры, противотанковые заграждения, установить средства электронной защиты, а также подготовить минные поля.

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что альянс не против того, чтобы Евросоюз занимался финансированием строительства укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.

19 июня экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Российской Федерацией.

Ранее в Польше призвали снова научиться играть в эскалацию с Россией.

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