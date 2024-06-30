СМИ: Польша и Прибалтика решили отгородиться от России «железным занавесом»

Польша и страны Балтии хотят отгородиться от России «железным занавесом» и соорудить на границе с ней и Белоруссией «непреодолимый барьер». Об этом сообщает чешское издание Lidovky.

В публикации сказано, что в Европе образуется новый железный занавес по прошествии 78 лет с Фултонской речи премьера Британии Уинстона Черчилля. В материале говорится, что страны Восточной Европы хотят защититься от исходящих от Москвы «экспансивных притязаний» и «гибридных угроз».

Польша вместе с Прибалтикой хотят построить бункеры, противотанковые заграждения, установить средства электронной защиты, а также подготовить минные поля.

27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас заявил, что альянс не против того, чтобы Евросоюз занимался финансированием строительства укреплений на границе Польши и стран Прибалтики с Россией и Белоруссией.

19 июня экс-глава минобороны Польши Мариуш Блащак призвал власти страны выйти из Оттавской конвенции о запрете на использование противопехотных мин и предложил заминировать границу с Российской Федерацией.

Ранее в Польше призвали снова научиться играть в эскалацию с Россией.