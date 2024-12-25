Эстония намерена оснастить системами наблюдения всю границу с Россией

Власти Эстонии намерены оснастить системами наблюдения всю границу с Россией, пишет газета Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева.

«План состоит в том, чтобы покрыть каждый метр 338-километровой границы Эстонии с Россией техническими средствами наблюдения», — говорится в публикации.

Отмечается, что стоимость программы укреплений на границе в Нарве составляет €157 млн. Она представляет собой «стену от дронов», которая использует цифровые системы для блокирования вражеских беспилотников.

До этого издание RT сообщало, что на российско-эстонской границе люди вынуждены сутки стоять на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Нарве, чтобы попасть в Россию.

Незадолго до этого агентство РБК сообщало, что пересечение государственной границы между эстонской Нарвой и российским Ивангородом сейчас занимает более суток. Контрольно-пропускной пункт в Нарве является самым популярным среди жителей соседних с РФ европейских государств. Так, вместе с гражданами России в очередях стоят жители Латвии, Эстонии и Финляндии. Ежедневно его пересекают от 800 до 1000 человек.

В Латвии начали размещать «зубы дракона» на границе с Россией.