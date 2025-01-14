ФСБ задержала россиянина по подозрению в финансировании сирийских террористов

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании сирийских террористических организаций. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.

По данным ведомства, 34-летний мужчина перевел деньги на счет боевиков на покупку вооружения, транспорта и амуниции. На россиянина завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

До этого в Москве повара обвинили в подготовке к участию в террористической организации. По данным РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. Сейчас срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года.

В начале января стало известно о задержании четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее калужскую рок-группу запретили в России и признали террористической.