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ФСБ задержала россиянина по подозрению в финансировании сирийских террористов

ФСБ: в Забайкалье задержали подозреваемого в поддержке сирийских террористов
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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, подозреваемого в финансировании сирийских террористических организаций. Об этом сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении ведомства.

По данным ведомства, 34-летний мужчина перевел деньги на счет боевиков на покупку вооружения, транспорта и амуниции. На россиянина завели уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

До этого в Москве повара обвинили в подготовке к участию в террористической организации. По данным РИА Новости, уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. Сейчас срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года.

В начале января стало известно о задержании четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее калужскую рок-группу запретили в России и признали террористической.

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