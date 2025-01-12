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В Москве повар готовился к вступлению в террористическую организацию

В Москве повара обвинили в подготовке к участию в террористической организации
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Shutterstock

Бывший повар одного из столичных ресторанов подозревается в подготовке к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным агентства, уголовное дело было возбуждено в апреле 2024 года. Сейчас срок предварительного следствия продлен до марта 2025 года.

Согласно судебным документам, на момент избрания меры пресечения мужчина, который является гражданином иностранного государства, работал поваром в одном из столичных ресторанов национальной кухни.

В ходатайстве о продлении меры пресечения для обвиняемого следствие отметило, что, оставаясь на свободе, он может скрыться, продолжить совершать преступления, угрожать свидетелям и склонять их к изменению показаний. Отмечается, что у него будет возможность фальсифицировать, уничтожить доказательства или иным способом помешать расследованию уголовного дела.

По мнению следователя, в настоящее время необходимо получить заключение комплексной психолого-лингвистической судебной экспертизы, провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и выполнить другие следственные и процессуальные действия.

Отмечается, что обвиняемый и его адвокат не возражали против удовлетворения ходатайства следователя.

4 января стало известно о задержании четверых граждан РФ, которые планировали устроить теракт в Екатеринбурге. По информации ФСБ, речь идет о гражданах 2007 и 2008 года рождения, разделяющих идеи запрещенной на территории страны террористической организации.

Ранее калужскую рок-группу запретили в России и признали террористической.

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