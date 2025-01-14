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Эксперт: отказ от ЕГЭ – это первый шаг к экзаменам с искусственным интеллектом

Омбудсмен Володарский: ЕГЭ заменят цифровые портфолио и искусственный интеллект
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Depositphotos

Пересмотр системы оценки школьных знаний необходим для перехода к образованию будущего. Это первый шаг к цифровым портфолио учащихся и к тому, что проверять экзамены будет искусственный интеллект, заявил председатель Федерации частного образования Амет Володарский в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению эксперта, ЕГЭ не отвечает современным запросам вузов, так как не выявляет у школьников знания, а лишь подлавливает на ошибках.

«Я думаю, что мы находимся как раз на той стадии, когда интегральный подход к оценке знаний ребенка — это первый шаг к тому, чтобы перейти на следующий уровень, на цифровое портфолио знаний», — убежден он.

Речь идет о применении ИИ для оценки промежуточных работ учащихся. Каждый школьник будет иметь свой аккаунт с результатами, который будет открывать для вузов, в которые хочет поступить, объяснил Володарский. Учебные заведения будут изучать информацию и решать, будут ли приглашать конкретного выпускника.

Все это позволит более справедливо оценивать знания абитуриентов, а у учащихся будет больше шансов набрать баллы для поступления, убежден специалист. Это своего рода интегральная система оценки, которая будет выгодна обеим сторонам – и учебным заведениям, и поступающим, заключил он.

Напомним, на днях в Госдуме сообщили, что Россия уже начала отказываться от ЕГЭ, на смену которому придет новый формат оценки знаний школьников. В Рособрнадзоре, комментируя это заявление, подчеркнули, что речь об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет.

Ранее депутат Смолин объяснил, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ.

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