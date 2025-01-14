Синоптик рассказал о самой холодной ночи в Москве с начала года

Тишковец: минувшая ночь стала самой морозной с начала 2025 года в Москве

В Москве зафиксировали пока самую холодную ночь с начала года, температура местами опустилась до -8,5°C. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, зима «решила реабилитироваться» в глазах жителей Русской равнины. На базовой столичной метеостанции ВДНХ к 6:00 столбик минимального термометра показал -7,2°C, на Балчуге — -6,4°C, в Тушино — -8,5°C, а в Бутово — -8,2°C.

Синоптик добавил, что в Подмосковье самая «теплая» погода ночью наблюдалась в Черустях, где фиксировали -3,3°C, а самыми морозными стали Талдом, Солнечногорск и Клин: -10,5°C, -10,2°C и 10,1°C соответственно.

Тишковец обратил внимание, что в последний раз так холодно в столице было почти месяц назад. Тем не менее уже сегодня начнется потепление и до конца января подобных холодов не будет, заключил он.

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на большей части территории России до конца января погода прогнозируется очень теплая.

Ранее москвичам пообещали холодную весну.