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Москвичам спрогнозировали холодную весну на фоне теплой зимы

Синоптик Позднякова: холодная весна ожидается в Москве на фоне теплой зимы
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Весна в Москве в 2025 году может быть холодной на фоне аномально теплой зимы. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Если взять данные за прошлые годы, после теплого января в большинстве случаев март бывает с отрицательной аномалией», — напомнила синоптик.

Она отметила, что средняя температура воздуха в декабре в этом сезоне была на 2,3 градуса выше климатической нормы, в начале января — на пять градусов выше. При этом Позднякова отметила, что оттепель в столице продлится до Татьяниного дня, 25 января. После этого ожидается волна небольших холодов.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого говорил, что в Москве в понедельник, 13 января, выпадет небольшой снег, а во вторник осадки немного усилятся. По его словам, во вторник выпадет примерно 2-4 мм снега. За счет этого в столице вырастет снежный покров, который сейчас совсем маленький, подчеркнул синоптик. В первые два дня рабочей недели температура в Москве будет на 2,5-3°C выше нормы.

Ранее синоптик сообщил об отмене Крещенских морозов в Москве.

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