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Илье Варламову грозит новый штраф

Блогеру Илье Варламову грозит новый штраф за посты без маркировки иноагента
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РИА «Новости»

Блогера Илью Варламова (признан в РФ иностранным агентом) могут в очередной раз оштрафовать за нарушение правил деятельности иностранного агента. Об этом сообщили ТАСС в суде, куда поступил соответствующий протокол.

По данным агентства, блогер неоднократно публиковал в соцсетях посты без необходимой плашки иноагента. На него составили протокол об административном правонарушении по статье «Производство и распространение <...> материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены <...> либо касаются деятельности иноагента».

Столичный Мещанский суд в 2023 году уже дважды штрафовал Варламова за подобное правонарушение на 30 тыс. и 50 тыс. рублей.

В декабре Верховный суд РФ не стал рассматривать жалобу Варламова на то, что ему отказали в снятии статуса иностранного агента. 14 августа Второй кассационный суд общей юрисдикции Москвы отказал блогеру в снятии статуса иноагента, которым его признали в марте 2023 года. В Минюсте заявили, что он распространял «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике», а также получал поддержку от зарубежных источников.

В конце ноября прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении Варламова по обвинению в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах. По данной статье ему грозит до двух лет колонии.

Ранее Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах.

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