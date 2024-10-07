Роскомнадзор объяснил маркировку исполнителей-иноагентов на музыкальных сервисах

Роскомнадзор назвал маркировку исполнителей-иноагентов в музыкальных сервисах требованием закона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу органа исполнительной власти.

Как отметили в пресс-службе, стриминговые сервисы и правообладатели обязаны выполнять российское законодательство и обеспечивать возможность маркировки материалов артистов, которым присвоен статус иноагента.

Представители Роскомнадзора сослались на закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», касающихся обязанностей третьих лиц».

4 октября российские музыкальные сервисы начали маркировку исполнителей-иноагентов. По данным источника, Роскомнадзор будет внимательно следить за выполнением новых требований. Такая мера позволит слушателям решить, поддерживать ли того или иного певца из перечня.

Российские музыкальные сервисы оставались единственными отечественными платформами, где рядом с именами иноагентов не было соответствующей отметки в виду технических сложностей. Каким образом будет показываться отметка, пока не уточняется.

Ранее стала известна причина включения Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) в реестр иноагентов.