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В Норвегии раскритиковали генсека НАТО после слов о русском языке

Профессор Дизен: НАТО следует договориться о системе безопасности в Европе
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Mikko Stig/Reuters

Блоку НАТО во главе с генеральным секретарем Марком Рютте следует попробовать договориться с Россией о новой системе безопасности в Европе, считает профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Об этом он написал на своей странице в соцсети X, комментируя слова Рютте о том, что европейцам, возможно, придется учить русский язык.

«Почему бы не договориться о системе безопасности в Европе, <...> прежде чем пытаться победить крупнейшую ядерную державу мира или бежать в Новую Зеландию?» — высказал мнение Дизен.

Он полагает, что новая система должна будет базироваться на том, что безопасность одной страны Европы возможна только при обеспечении безопасности для всех.

13 января Рютте в ходе выступления в Европейском парламенте заявил, что жителям стран — членов Европейского союза (ЕС) придется учить русский язык, если власти этих государств не начнут выделять больше денег на военные нужды.

Также генеральный секретарь НАТО выразил уверенность, что США после инаугурации избранного президента страны Дональда Трампа не покинут организацию.

Ранее генсек НАТО заявил о неспособности Украины вести переговоры «с позиции силы».

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