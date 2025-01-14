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К концу недели в Москве растает снег

Вильфанд: снег в Москве растает к концу недели, это необычно для января
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

Снег в большинстве районов Москвы и Подмосковья полностью растает к концу недели. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Оттепельная погода приведет к тому, что к концу недели во многих районах Москвы и Московской области снег сойдет, кое-где останется один-два сантиметра, и все», — сказал он.

По словам специалиста, подобная ситуация является необычной для столичного региона.

Недавно руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что аномально теплая погода, наблюдаемая в средней полосе России, может принести вред озимым культурам.

Накануне Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России сообщил, что этой зимой Байкал, вероятно, не покроется льдом. По его данным, в северной и южной частях озера лед образовался только в некоторых местах, в бухтах и заливах ледовый покров еще неустойчивый.

Ранее москвичам рассказали о погоде в январе.

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