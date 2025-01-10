Москвичам рассказали о погоде в январе

Погода в Москве в январе 2025 года будет существенно теплее климатической нормы. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, характер погоды в середине этой зимы все еще будет волнообразным. Она пояснила, что период оттепели будет сменяться морозами.

«Но во всяком случае до конца января модели не показывают, чтобы температура в столичном регионе была ниже -10°C в ночное время. Это совсем не относится к категории сильного мороза», — добавила Позднякова.

Накануне синоптик Александр Ильин говорил, что в Москве установилась теплая погода, которая задержится до 11 января. В пятницу и субботу, 10 и 11 января, в столице прогнозируются осадки, причем завтра это будет в основном дождь.

Холодать начнет к концу 11 января, и воскресенье уже начнется с небольших отрицательных значений. Ожидается до -2°C ночью и до -1°C днем. После дождя пойдет мокрый снег, будет дуть южный, юго-западный и юго-восточный ветер, его скорость составит 6-11 м/с.

Ранее синоптик рассказала, когда закончится аномальное тепло в Москве.