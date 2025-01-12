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Байкал не может замерзнуть из-за погодной аномалии

МЧС: лед на Байкале не образуется из-за аномального тепла
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ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»

Этой зимой озеро Байкал, вероятно, не покроется льдом. Об этом сообщает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

По его данным, в северной и южной частях озера лед образовался только в некоторых местах, в бухтах и заливах ледовый покров еще неустойчивый.

«На севере лед наблюдается на удалении 5–7 километров, середина Байкала открыта, парит. На Малом Море в районе паромной переправы открытая вода», — рассказали в отряде МЧС.

Там добавили, что на юге озера становление льда вообще не прогнозируется. Такая ситуация сложилась из-за аномально теплой погоды.

2 января специалист «Фобоса» Михаил Леус говорил о том, что москвичи останутся без рождественских морозов. По его словам, потепление в первые дни января и то, что температура выше климатической нормы на 2°C, связано с «наследством» декабря. Он сообщил, что «на Рождество на Русскую равнину пожалует очередной североатлантический циклон, наполненный массами хорошо согретого Гольфстримом, влажного атлантического воздуха». Циклон будет сопровождать очередное повышение температуры и дожди, поэтому вместо рождественских морозов настраиваться надо на «апрельскую оттепель».

Ранее синоптики назвали сроки прихода зимних морозов в Центральную Россию.

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