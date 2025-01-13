Синоптик предупредил об опасности аномально теплой погоды для урожая в России

Синоптик Шувалов: аномально теплая погода в России может сказаться на урожае

Аномально теплая погода, наблюдаемая в средней полосе России, может принести вред озимым культурам. Об этом телеканалу «Звезда» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Специалист пояснил, что из-за теплой погоды снежный покров, необходимый для роста растений, отсутствует. При этом сохраняются морозы и недостаток влаги. По словам синоптика, подобные аномалии могут повлечь за собой отрицательные последствия для пшеницы, ячменя и ржи.

Также Шувалов отметил, что аномально высокая для января температура сохранится до конца месяца.

«Норма в январе всего лишь -6°C. Очень высокая аномалия температуры даже в разрезе. И на ближайшую декаду тоже. На картах аномалия температуры достигает 4-5°C. Эти значения скорее соответствуют началу ноября, нежели середине января», — сказал эксперт.

Накануне Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России сообщил, что этой зимой Байкал, вероятно, не покроется льдом. По его данным, в северной и южной частях озера лед образовался только в некоторых местах, в бухтах и заливах ледовый покров еще неустойчивый.

Ранее синоптик сообщил об отмене Крещенских морозов в Москве.