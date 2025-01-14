Движение поездов в Бурятии восстановлено после схода вагонов

РЖД: движение поездов на станции Ангаракан в Бурятии восстановлено

Полностью восстановлено железнодорожное движение в Бурятии, ранее прерванное из-за схода с рельсов грузовых вагонов на станции Ангаракан. Об этом сообщает Telegram-канал РЖД.

Специальные ремонтные бригады восстановили 100 метров пути и 200 метров контактной сети. 14 января в 01:35 мск движение поездов возобновилось.

Из-за схода вагонов были задержаны пять поездов дальнего следования. В настоящее время РЖД принимает меры, чтобы нормализовать график их движения.

Накануне сообщалось, что весь сошедший подвижной состав в Бурятии убрали с путей. В ликвидации последствий схода вагонов принимало участие более 200 человек, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также другая техника.

13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть.

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