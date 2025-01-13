В РЖД рассказали о задержке поездов после схода грузового состава в Бурятии

Поезд, следующий из Нерюнгри в Новосибирск, может быть задержан из-за схода вагонов грузового состава в Бурятии. Об этом сообщается в Telegram-канале Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

«В настоящее время поезд №98 Кисловодск — Тында возвращен на станцию Северобайкальск, где пассажирам будет предоставлено питание. <…> Также ожидается задержка поезда №375 Нерюнгри — Новосибирск», — сказано в сообщении.

13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска.

По информации Восточно-Сибирской железной дороги, в результате схода никто не пострадал.

9 января в Луганске семь вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов. Пострадавших нет.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.