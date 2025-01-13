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В Бурятии убрали сошедшие с рельсов вагоны

РЖД: в Бурятии убрали с путей сошедший подвижной состав
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soi7studio/Shutterstock/FOTODOM

Весь сошедший подвижной состав в Бурятии убрали с путей, сообщили в Telegram-канале РЖД.

«Весь подвижной состав убран из габарита обоих путей. Предстоит восстановить более 100 метров пути, заменить 3 стрелочных перевода и 200 метров контактной сети», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации последствий схода вагонов принимают участие более 200 человек, восстановительные поезда со станций Северобайкальск и Таксимо, а также другая техника. Оперативный штаб по координации работ возглавляет гендиректор РЖД Олег Белозеров.

До этого Telegram-канал Восточно-Сибирской железной дороги сообщал, что в результате схода вагонов в Бурятии повреждено 250 метров пути, три опоры и 100 метров контактной сети.

13 января 22 пустых вагона грузового поезда сошли с рельсов на станции Ангаракан в Муйском районе. В результате происшествия был нарушен габарит пути и повреждена контактная сеть. На станцию Ангаракан для проведения работ были направлены два аварийно-восстановительных поезда из населенного пункта Таксимо и города Северобайкальска.

Ранее в Ростове-на-Дону задержали юношу, подозреваемого в диверсии на железной дороге.

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