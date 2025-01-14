Пострадавшую в авиакатастрофе в Казахстане девочку выписали из больницы

Пострадавшую в авиакатастрофе под Актау 11-летнюю россиянку выписали из больницы

Пострадавшая в авиакатастрофе в Актау одиннадцатилетняя девочка была выписана из московской больницы и передана бабушке. Мать девочки продолжает проходить лечение в одной из столичных клиник, сообщает РИА Новости.

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Мария Львова-Белова сообщила, что находится на связи с семьей и готова оказать необходимую помощь.

Самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от города Актау в Казахстане 25 декабря 2024 года. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек, в том числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан Российской Федерации.

Инцидент стал одним из крупнейших авиационных происшествий в истории Казахстана. Причины катастрофы расследуются.

28 декабря президент России Владимир Путин позвонил своему азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и извинился за инцидент с крушением пассажирского самолета. По словам российского лидера, лайнер пытался зайти на посадку в Грозный, однако в этот момент административный центр Чечни, а также Владикавказ и Моздок были атакованы украинскими беспилотниками, и системы ПВО РФ отражали атаки.

Ранее Алиев наградил экипаж самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане.