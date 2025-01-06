Алиев наградил экипаж самолета Azerbaijan Airlines, разбившегося в Казахстане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил экипаж самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), который потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. Об этом сообщается на сайте азербайджанского лидера после его встречи с членами семей членов экипажа лайнера и бортпроводниками, выжившими в авиакатастрофе.

«...скорее всего, пилоты знали, что им не выжить в этой катастрофе. Они были опытными пилотами, благодаря своему профессионализму смогли вывести неуправляемый самолет в космос, и хотя это была вынужденная посадка, они смогли посадить самолет. Остальные члены экипажа – бортпроводники, также проявили хладнокровие <...> Принимая во внимание деятельность членов экипажа, хотел бы еще раз отметить, что Азербайджанское государство удостоило их высоких наград», — сказал Алиев.

Трое членов экипажа посмертно удостоены высокого звания «Национальный герой», а двое оставшихся в живых — высшей государственной награды Азербайджана.

Во время встречи он азербайджанский президент также заявил, что этой трагедии не произошло, если бы своевременно были приняты меры по закрытию воздушного пространства над Грозным, соблюдены правила наземного обслуживания и была бы координация между ВС и российскими гражданскими службами.

Ранее Путин извинился перед президентом Азербайджана за инцидент с разбившимся самолетом.