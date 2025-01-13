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Ректор МГУ назвал удивительные свойства числа 2025

Ректор МГУ Садовничий рассказал об удивительных свойствах числа 2025
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Илья Питалев/РИА «Новости»

Ректор Московского государственного университета (МГУ) Виктор Садовничий рассказал о некоторых математических фактах числа 2025, которое обладает несколькими удивительными свойствами. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для меня, как для математика, это число кажется по-настоящему удивительным. Разве это не волшебство? Математика подготовила для нас приятный сюрприз», — сказал ректор МГУ.

Садовничий отметил, что число 2025 является квадратом суммы первых девяти натуральных чисел. При этом оно также представляет собой сумму кубов этих же чисел.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин продлил полномочия Виктора Садовничего на посту ректора МГУ на пять лет. Аналогичный указ был подписан главой государства в отношении ректора СПбГУ Николая Кропачева.

Виктору Садовничему 85 лет, он занимает свой пост с 1992 года. Президент переназначал его в 2009, 2014 и 2019 годах.

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