Россияне рассказали, на что планируют копить в 2025 году

В 2025 году россияне будут копить на финансовую подушку безопасности и ремонт

В 2025 году россияне планируют откладывать деньги на создание финансовой подушки безопасности, ремонт и путешествия, выяснил в ходе опроса сервис лояльности Апельсин. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Четверть опрошенных в новом году намерены создавать финансовую подушку безопасности, которая убережет их от непредвиденных расходов. Около 52% считают оптимальным иметь накопления в 100 000 рублей и выше. Минимальная сумма, которую россияне готовы отложить за год, равна 5000 рублей.

В пятерку популярных целей для накоплений вошли также путешествия (17%), ремонт (14%), приобретение автомобиля (13%), квартиры или накопление первоначального взноса на нее (10%). Меньше всего россиян мотивирует к сбережениям повышение профессиональной квалификации и оплата обучения детей в университете.

В список расходов, на которых россияне точно не будут экономить, вошли продукты питания, особенно молочная и мясная продукция. Другая важная графа обязательных трат — расходы на поддержание здоровья, посещение врачей и сдачу медицинских анализов. Опрошенные не планируют намеренно откладывать деньги на продукты и медицинские расходы, но будут готовы потратить любую сумму, которая им понадобится в будущем.

Что касается основных источников накоплений, то 33% используют деньги с зарплаты, а 17% — с дополнительного дохода. Также многие рассчитывают на премии, начисления по вкладам, денежные подарки от близких и кешбэк.

В следующем году покупатели хотят внимательнее следить за тратами на одежду, мобильную связь и интернет, косметику и другие регулярные статьи расходов. Так, чтобы сэкономить на одежде, 21% опрошенных планируют покупать новые вещи на распродажах и перед началом нового сезона, а 19% — потратят при покупке накопленный кешбэк. Около 23% россиян откажутся от бумажных книг в пользу онлайн-библиотек, а треть — спишут баллы сервисов лояльности для оплаты сотовой связи.

Эксперты связывают желание заработать на кешбэке с повышением осведомленности покупателей об этом способе экономии и возросшим за год числом предложений в сфере лояльности. В сервисе отмечают, что 19% пользователей планируют тратить кешбэк на продукты питания, 10% — на одежду и обувь, а 9% — на услуги мобильной связи. В числе других привлекательных категорий, на которые потребители готовы расходовать кешбэк: лекарства и товары для здоровья, бытовая химия и техника для дома.

Свыше половины участников опроса ответили, что им удобнее откладывать средства раз в месяц, 16% — каждые две недели. Сумма индивидуальна для каждого и зависит от бюджета семьи. Так 24% планируют отчислять за раз от 5000 до 10 000 рублей, при этом 20% готовы отложить на свои финансовые желания вплоть до 50 000 рублей.

Участники опроса сообщили, что за текущий год им удалось скопить более 100 000 рублей, и такую же планку они ставят на 2025 год. Только 6% опрошенных не копили в течение года.

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