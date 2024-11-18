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Путин продлил полномочия ректоров МГУ и СПбГУ

Путин указом продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин продлил полномочия ректора МГУ Виктора Садовничего на пять лет. Указ об этом опубликован на портале официальных правовых актов.

Аналогичный указ подписан главой государства в отношении ректора СПбГУ Николая Кропачева.

Виктору Садовничему 85 лет, он занимает свой пост с 1992 года. Президент переназначал его в 2009, 2014 и 2019 годах.

Николаю Кропачеву 65 лет. Он возглавил СПбГУ в 2008 году. Он также трижды (в 2009, 2014 и 2019 годах) переназначался на должность ректора указом президента.

В 2019 году был принят закон, позволяющий продлевать полномочия ректоров МГУ и СПбГУ неограниченное количество раз. Согласно нему, президент РФ по достижении ректором одного из этих вузов предельного возраста, после которого он должен покинуть свой пост (65 лет), вправе дважды продлевать полномочия на новый срок до 5 лет.

Ранее стало известно, кто станет новым ректором РГГУ.

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