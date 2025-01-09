В Подмосковье мигрант поджег дом с тремя людьми

В Подмосковье мигранта задержали за поджог жилого дома с людьми внутри

В Подмосковье иностранца подозревают в поджоге дома с людьми внутри. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Солнечногорске. По данным собеседника, мигрант воспользовался канистрой с бензином и поджог входную дверь и крыльцо, позже огонь распространился на другие предметы.

В момент произошедшего в доме находились три человека, двое из которых смогли выбраться из здания. Спасти 42-летнюю женщину, оставшуюся в доме, не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мигрант уже задержан. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти женщина попала в больницу с ожогами 31% тела после того, как воспользовалась плитой. На 87-летней пенсионерке загорелась одежда, после чего огонь обжег и кожу.

Медики оказывали пострадавшей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Ранее в Ростове рецидивиста задержали за попытку устроить фейерверк в банке.