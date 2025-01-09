Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье мигрант поджег дом с тремя людьми

В Подмосковье мигранта задержали за поджог жилого дома с людьми внутри
close
Depositphotos

В Подмосковье иностранца подозревают в поджоге дома с людьми внутри. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Солнечногорске. По данным собеседника, мигрант воспользовался канистрой с бензином и поджог входную дверь и крыльцо, позже огонь распространился на другие предметы.

В момент произошедшего в доме находились три человека, двое из которых смогли выбраться из здания. Спасти 42-летнюю женщину, оставшуюся в доме, не смогли.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мигрант уже задержан. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Ленобласти женщина попала в больницу с ожогами 31% тела после того, как воспользовалась плитой. На 87-летней пенсионерке загорелась одежда, после чего огонь обжег и кожу.

Медики оказывали пострадавшей всю необходимую помощь, но спасти не смогли.

Ранее в Ростове рецидивиста задержали за попытку устроить фейерверк в банке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами