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В Карелии эвакуированные после взрыва газа люди начали возвращаться домой

Жильцы начали возвращаться в дом в Петрозаводске, где произошел взрыв газа
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МЧС России

Жильцы дома в карельском городе Петрозаводске, где произошел взрыв газа, начали возвращаться в квартиры. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написала глава Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова.

Она рассказала, что вечером 8 января специалисты подвели газ и электричество в третий и четвертый подъезды дома. После этого их работу проверили представители профильных служб.

«Люди начали возвращаться домой. Помогаем с переездом тем, кто находился в пунктах временного размещения», — говорится в заявлении.

Колыхматова добавила, что утром 9 января в населенный пункт выехали сотрудники МЧС РФ с мобильным диагностическим комплексом «Струна». Работникам экстренных служб предстоит провести обследование первого и второго подъездов дома.

Взрыв газа в жилом доме, расположенном на улице Луначарского в Петрозаводске, произошел 6 января. По данным регионального управления МЧС РФ, из-за этого пострадали несколько человек.

Предварительно, «хлопок газовоздушной смеси» произошел в одной из квартир на четвертом этаже. Раненые были доставлены в медицинские учреждения, а остальных жильцов направили в пункты временного размещения. На фоне случившегося власти ввели в населенном пункте режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.

Ранее в Алтайском крае два человека пострадали в результате взрыва газа в частном жилом доме.

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