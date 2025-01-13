Стало известно, когда заделают трещину в корме танкера «Волгонефть-239»

Трещину в корпусе затонувшего в Керченском проливе танкера «Волгонефть-239», из которой продолжается утечка мазута, заделают при первой возможности. Об этом в Telegram-канале сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

«Продолжаются работы по продлению и расширению площадки напротив кормы танкера «Волгонефть-239». <...> Еще одна задача, как только это станет возможным, — заделать трещину в корпусе судна, чтобы прекратить выход нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

Ранее появилось видео с вывозом остатков мазута с пляжей Анапы.