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Появилось видео с вывозом остатков мазута с пляжей Анапы

Оперштаб Кубани: завершается вывоз остатков мазута с пляжей Анапы

Специалисты заканчивают работы по вывозу пропитанного мазутом грунта с пляжей Анапы. Видео с места событий опубликовал Telegram-канал оперативного штаба Краснодарского края.

«На видео — основная точка сбора загрязненного песка с разных участков береговой полосы. Темпы, которыми сюда привозят замазученный грунт, значительно сократились, это хорошо видно на фрагменте», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале января высота горы песка с мазутом превышала 10 метров. В настоящее время большую часть песка вывезли, и он уже не накапливается, поэтому количество уборочной техники сократили.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти 5 тысяч птиц.

Ранее появилось видео завершения прокладки дороги к корме танкера «Волгонефть-239».

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