Вокруг потерпевшего крушение танкера в Керченском проливе возведут заграждение

Вокруг затонувшего танкера «Волгонефть-239» построят марину протяженностью 400 м. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что гидротехническое сооружение будет служить для сдерживания распространения мазута и как дорога для подъезда техники к самому затонувшему танкеру. Также глава региона добавил, что наиболее сложной в части загрязнения акватории является ситуация у мыса Панагия, где произошла утечка мазута.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

Ранее появилось видео с вывозом остатков мазута с пляжей Анапы.