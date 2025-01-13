Угроза перехода огня от горящего госпиталя в Туле на соседние здания снята

Миляев: угрозы перехода огня от пожара в госпитале в Туле на смежные здания нет

Угрозы распространения огня от горящего военного госпиталя в Туле на соседние здания нет. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«По информации ГУ МЧС по Тульской области по состоянию на 17:25 снята угроза перехода огня на смежные здания», — написал глава региона.

Пожар в здании госпиталя в Туле произошел днем 13 января. По данным экстренных служб, площадь огня достигла 900 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. Раненые в поликлинике не находились, подчеркнул источник.

В правительстве Тульской области сообщили, что пожар, по предварительным данным, произошел из-за неисправности электропроводки. В результате происшествия никто не пострадал. В госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы, отметили власти.

Ранее в горящем военном госпитале в Туле частично обрушилась кровля.