Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Площадь пожара в госпитале в Туле выросла

Площадь пожара в госпитале в Туле выросла до 900 квадратных метров

Площадь пожара в здании госпиталя в Туле достигла 900 квадратных метров, проводится эвакуация людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Происходит горение на третьем этаже здания... поликлиники», — заявил он.

По его словам, по предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. Он уточнил, что раненые в поликлинике не находились.

Площадь пожара составляет 900 квадратных метров, проводится эвакуация посетителей и персонала.

Днем в понедельник, 13 января, стало известно, что в Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице. Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что огонь охватил верхний этаж здания. Из окон госпиталя идет густой черный дым. Пожарные уже прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации пожара.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне Химок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами