Площадь пожара в госпитале в Туле выросла до 900 квадратных метров

Площадь пожара в здании госпиталя в Туле достигла 900 квадратных метров, проводится эвакуация людей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«Происходит горение на третьем этаже здания... поликлиники», — заявил он.

По его словам, по предварительным данным, возгорание началось в бытовом помещении. Он уточнил, что раненые в поликлинике не находились.

Площадь пожара составляет 900 квадратных метров, проводится эвакуация посетителей и персонала.

Днем в понедельник, 13 января, стало известно, что в Туле произошел пожар в здании военного госпиталя, расположенного на Советской улице. Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что огонь охватил верхний этаж здания. Из окон госпиталя идет густой черный дым. Пожарные уже прибыли к месту происшествия и приступили к ликвидации пожара.

Ранее пожарные ликвидировали открытое горение в промзоне Химок.