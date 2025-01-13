«Шли военные в масках и халатах»: очевидец — о пожаре в госпитале Тулы, где лежали срочники

Военнослужащих выводили из горящего здания военного госпиталя в Туле в синих масках и халатах, рассказала «Газете.Ru» местная жительница Елена. Вокруг места происшествия перекрыты дороги.

«Возгорание очень сильное. Пожарные были сразу на месте, перекрыли ближайшие дороги. Много военных шли своим ходом по улице в масках голубых и в халатах в сторону Белого дома (здание администрации Тулы — прим. «Газеты.Ru»). Пожар только начинался, я слышала хлопки, не знаю, может, треск сильный. Здание горит с двух сторон одновременно, как я видела на видео, должны были потушить, а оно опять возгоралось», — сказала она.

Другая жительница Тулы Алина в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что огнем охвачен весь третий этаж и крыша здания. По ее словам, из-за пожара стали рваться и падать электропровода.

«Горит третий час, много машин МЧС. Горит весь третий этаж и крыша, пожарные внутри на 3 этаже. Начали провода рваться еще на дорогу», — пояснила она.

13 января пожар произошел в здании военного госпиталя в Туле. Местные жители опубликовали кадры с места происшествия. На них видно, что огонь охватил верхний этаж здания. Из окон госпиталя идет густой черный дым. Как сообщили РИА Новости представитель экстренных служб, площадь пожара составляет 900 квадратных метров.

В пресс-службе правительства Тульской области отметили со ссылкой на предварительные данные, что пожар произошел из-за неисправности электропроводки. Из госпиталя эвакуировали 57 человек, о пострадавших не сообщается. В госпитале проходили лечение военнослужащие срочной службы.

Ранее огонь, охвативший военный госпиталь в Туле, перекинулся на крышу.