Суд продлил арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Суд продлил до 8 июня арест фигурантов дела о теракте на Крымском мосту

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей фигурантам дела о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 8 июня», — заявили в суде.

Обвиняемыми по делу проходят восемь человек. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств.

До этого сообщалось, что Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении восьми обвиняемых в теракте на Крымском мосту 21 января. Также сообщалось, что российские следователи заочно предъявили обвинение главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Малюку в организации теракта на Крымском мосту в 2022 году.

По версии следствия, 8 октября 2022 года при следовании грузовика со взрывчаткой по мосту соучастники преступления привели взрывное устройство в действие. В результате обрушились три пролета шоссейной части моста, а на железнодорожном мосту в следовавшем по нему составе загорелись семь топливных вагонов-цистерн.

Ранее жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта.