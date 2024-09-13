Жителя Севастополя осудили на 16 лет за подготовку теракта

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы жителя Севастополя за подготовку теракта против представителя командного состава Черноморского флота. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

«Вынесен обвинительный приговор гражданину РФ, задержанному УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю по подозрению в государственной измене и приготовлении к совершению теракта по заданию СБУ», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что обвиняемый является 40-летним жителем города Севастополя. Мужчина действовал по указанию Службы безопасности Украины.

По данным следствия, обвиняемый вел наблюдение за местом проживания представителя командного состава Черноморского флота и его автомобилем. По заданию СБУ обвиняемый хотел совершить теракт.

Мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

До этого сотрудники ФСБ задержали в Луганской народной республике мужчину, который, по версии следствия, передавал Службе безопасности Украины информацию о критической инфраструктуре региона.

Ранее сообщалось, что СБУ пыталась завербовать пожилую пару россиян, навестившую внуков во Львове.