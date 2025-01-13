Сейсмолог оценил угрозу сильного землетрясения в Сочи

Для Сочи и Крыма небольшие землетрясения – это норма, подобные явления происходят там по два-три раза в год. Максимальная их интенсивность может достигать 6,5 балла, рассказал директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов. В беседе с НСН он призвал россиян не волноваться, так как серьезной опасности это не представляет.

«Максимальная амплитуда землетрясений в регионе может доходить до 6-6,5, это землетрясение может быть намного более сильным, чем то, что произошло. Пока не стоит волноваться», — заверил эксперт.

Он добавил, что специалисты регулярно передают прогнозы в МЧС, поэтому сотрудники ведомства знают, когда нужно оповещать население об опасности и организовывать эвакуацию.

Напомним, в субботу утром в Сочи произошло несколько небольших землетрясений, очаг которых находился в горах в сторону Лазаревского района. Жители разных районов города сообщали, что ощущают подземные толчки. Магнитуда последнего землетрясения составила 4-5 баллов.

А до этого у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Его зафиксировали на глубине 45 км в Черном море в 75 км от Керчи.

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