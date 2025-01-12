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У берегов Крыма произошло землетрясение

Рядом с Крымом произошло землетрясение магнитудой 4,2
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ГУ МЧС России по Республике Крым

В акватории Черного моря у берегов Крыма произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. Об этом говорится на сайте Европейского средиземноморского сейсмологического центра.

«Магнитуда 4,2, регион Крым», — указано на портале.

Землетрясение случилось на глубине 45 км в Черном море в 75 км от Керчи в 17:49 по московскому времени, уточнили аналитики.

Утром в субботу, 11 января, в Сочи в течение нескольких часов произошло несколько небольших землетрясений. Очаг подземных толчков зафиксировали в горах в сторону Лазаревского района.

Вечером снова случилось землетрясение. Очевидцы в разговоре с SНОТ рассказали, что толчки произошли приблизительно в 20:45 мск в Сочи, Дагомысе и Адлере. Специалисты утверждают, что причиной землетрясений может быть рост Кавказских гор.

Ранее Китай поблагодарил РФ за поддержку после землетрясения в Тибете.

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