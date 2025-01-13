В кабмине поручили представить план по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе

Вице-премьер РФ Виталий Савельев поручил представить проект плана по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что первостепенной задачей является ликвидация последствий происшествия на суше и море, откачка мазута из танкеров и подъем судов со дна. Проект плана должен быть представлен до 15 января 2025 года.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти 5 тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

Ранее стало известно, что в Крыму надеются, что ущерб от разлива мазута удастся взыскать с владельцев танкеров.