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В Крыму надеются, что ущерб от разлива мазута удастся взыскать с владельцев танкеров

Глава Крыма надеется, что ущерб от разлива мазута взыщут с владельцев танкеров
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Телеграм-канал Оперативный штаб - Краснодарский

Крымские власти надеются взыскать ущерб от разлива мазута с владельцев танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отметил, что следствие разберется и выяснит, почему эти суда, не предназначенные для судоходства при такой балльности, выходили в море.

«Надеемся, что взыскать ущерб возможно будет с компаний-судовладельцев. Но в любом случае правоохранительная система этим занимается», — сказал Аксенов.

Глава республики также выразил надежду, что устранить последствия выброса мазута получится до начала туристического сезона.

15 декабря в Керченском проливе в условиях сильного шторма потерпели крушение два нефтяных танкера. «Волгонефть-212» село на мель, были эвакуированы более 10 моряков. «Волгонефть-239» также оказался в бедственном положении. Случившийся при этом разлив нефтепродуктов угрожает экологии региона, его последствия устраняют до сих пор, в том числе волонтеры.

12 января МЧС сообщило об обнаружении новых выбросов нефтепродуктов на побережье Крыма.

Ранее загрязнения нефтепродуктами обнаружили в Ялте.

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