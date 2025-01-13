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Москвичам пообещали снежную погоду в начале недели

Синоптик Вильфанд: 14 января в Москве выпадет до 4 мм снега
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Василий Кузьмичёв/Агентство «Москва»

В Москве в понедельник, 13 января, выпадет небольшой снег, а во вторник осадки немного усилятся. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, во вторник выпадет примерно 2-4 мм снега. За счет этого в столице вырастет снежный покров, который сейчас совсем маленький, подчеркнул синоптик.

Он отметил, что в первые два дня рабочей недели температура в Москве будет на 2,5-3°C выше нормы. Ночью в столице ожидается -6...-8°C, а в области местами похолодает до -9°C. Днем в самом мегаполисе потеплеет до -1...-3°C, в области в среднем будет до -6°C.

Вильфанд отметил, что сейчас высота снега в Москве на разных метеостанциях фиксируется в диапазоне 1-4 см, а в Тушино — 6 см.

Также Вильфанд предупреждал, что в ближайшее время на территории шести округов России прогнозируются опасные и неблагоприятные явления, вызванные аномально теплой погодой. В частности, в Московской области прогнозируются гололедица, дождь и мокрый снег, отмечал синоптик.

Ранее в десяти городах России был побит суточный рекорд температуры.

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