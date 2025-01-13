Нидерланды могут попасть под ограничения из-за санкций США против МУС

Сотрудники правоохранительных органов Нидерландов могут попасть под американские ограничения из-за санкций Соединенных Штатов против Международного уголовного суда (МУС), расположенного на территории республики. Об этом пишет нидерландская газета Volkskrant.

«Нидерланды конкретно не упомянуты, но как страна, принимающая МУС, они подвергаются особому риску. В итоге подозреваемые МУС, где бы они ни были арестованы, оказываются на территории Нидерландов», — говорится в материале издания.

Отмечается, что в под санкции может попасть не только МУС вместе с прокурором Каримом Ханом, инициировавшим разбирательство против руководства Израиля, но и сотрудники, которые задействованы в расследовании других дел. В их числе нидерландские госслужащие и информаторы прокурора.

21 ноября МУС выдал ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе говорится, что палата предварительного производства суда приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года.

Израильская сторона отвергла ордер на арест Нетаньяху и Галанта, выданный МУС, назвав обвинения ложными и имеющими антисемитский характер.

10 января палата представителей конгресса США поддержала законопроект о санкциях в отношении должностных лиц Международного уголовного суда в Гааге в ответ на выдачу ордера на арест Нетаньяху.

Ранее основатель Pink Floyd призвал посадить Нетаньяху в тюрьму.