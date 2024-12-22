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Основатель Pink Floyd призвал посадить Нетаньяху в тюрьму

Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что Нетаньяху является военным преступником
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Baz Ratner/Reuters

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху является военным преступником, заявил основатель британской группы Pink Floyd Роджер Уотерс. Музыкант высказался о ситуации на Ближнем Востоке в ходе интервью для РИА Новости.

По его словам, премьер-министр еврейского государства организовал геноцид палестинского народа.

«Нетаньяху — военный преступник. Его нужно посадить на остаток жизни в тюрьму», — добавил артист.

В связи с этим Уотерс приветствовал решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест главы израильского правительства. Основатель группы Pink Floyd назвал произошедшее «отличной новостью».

21 ноября МУС выдал ордер на арест премьер-министра еврейского государства, а также главы военного ведомства Израиля Йоава Галланта.

В релизе суда уточнялось, что инстанция выдала ордер на арест политиков за преступления против человечности и военные преступления, совершенные в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. При этом МУС отклонил аргументы представителей еврейского государства, пытавшихся оспорить его юрисдикцию.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал мужественным решение МУС о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля.

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