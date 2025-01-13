Специалисты проложили техническую дорогу к корме танкера «Волгонефть-239» на Кубани. Видео с места завершения работ опубликовал Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.

«Проезд вдоль берега под обрывом проложили менее чем за трое суток с момента, как был зафиксирован выброс мазута с севшей на мель части судна. Всего сделали более 600 метров дороги», — говорится в сообщении.

В настоящее время рабочие уплотняют участок напротив кормы танкера, чтобы обеспечить условия для работы инженерной техники. Кроме того, специалисты обозначили границы платформы, с которой будут собирать мазут, скопившийся в воде, для последующего вывоза.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти 5 тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

Ранее стало известно, что в Крыму надеются, что ущерб от разлива мазута удастся взыскать с владельцев танкеров.