Замеченный в Кремле участник СВО рассказал о своем желании

Замеченный в Кремле раненый боец СВО рассказал о желании вернуться на фронт

Участник специальной военной операции (СВО) Сидам Николаев, который ранее был замечен на костылях в Московском Кремле, рассказал, что желает вернуться на фронт. Его слова приводит издание «Главный региональный».

Мужчина признался, что был ранен при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. После восстановления военный собирается вернуться к однополчанам и «продолжить зачищать фашизм».

10 января сообщалось, что участника СВО на костылях заметили у Могилы Неизвестного Солдата на территории Московского Кремля. Ролик с ним опубликовал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

На кадрах мужчина в военной форме и на костылях приблизился к памятнику. В руке он держал букет цветов.

Ранее премьер Михаил Мишустн заявил, что участники СВО и дальше будут получать медпомощь без очереди.