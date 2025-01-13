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Замеченный в Кремле участник СВО рассказал о своем желании

Замеченный в Кремле раненый боец СВО рассказал о желании вернуться на фронт
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Телеграм-канал «Владимир Рогов»

Участник специальной военной операции (СВО) Сидам Николаев, который ранее был замечен на костылях в Московском Кремле, рассказал, что желает вернуться на фронт. Его слова приводит издание «Главный региональный».

Мужчина признался, что был ранен при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. После восстановления военный собирается вернуться к однополчанам и «продолжить зачищать фашизм».

10 января сообщалось, что участника СВО на костылях заметили у Могилы Неизвестного Солдата на территории Московского Кремля. Ролик с ним опубликовал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

На кадрах мужчина в военной форме и на костылях приблизился к памятнику. В руке он держал букет цветов.

Ранее премьер Михаил Мишустн заявил, что участники СВО и дальше будут получать медпомощь без очереди.

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