Мишустин рассказал о процедуре предоставления медпомощи бойцам СВО

Мишустин: участники СВО и дальше будут получать медпомощь без очереди

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине и дальше будут получать медицинскую помощь без очереди. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

На совещании с вице-премьерами Мишустин сообщил, что правительство утвердило программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи на 2025–2027 годы.

При формировании документа были учтены поручения президента России Владимира Путина, в том числе по поддержке участников СВО. Помимо прочего, усилится и взаимодействие медицинских организаций с государственным фондом «Защитники Отечества», рассказал премьер.

Летом 2024 года глава Минобороны Андрей Белоусов предложил президенту России Владимиру Путину организовать медицинскую помощь для участников СВО на новых условиях.

Согласно замыслу министра, военным, находившимся в зоне СВО, в том числе разрешат обращаться в гражданские медицинские учреждения во время отпуска.

Ранее сообщалось, что учреждения Росгвардии будут оказывать медпомощь участникам СВО.