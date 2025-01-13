В Энгельсе ликвидировали открытый огонь на предприятии спустя почти шесть дней

Бусаргин: пожарные потушили огонь на предприятии после атаки БПЛА на Энгельс

В Энгельсе ликвидировали открытое горение, которое возникло после атаки беспилотника. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Он поблагодарил сотрудников МЧС, спасателей и других специалистов, которые работают над ликвидацией пожара и устранением последствий атаки ВСУ.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников. При этом обломки одного из БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам долго не удавалось полностью ликвидировать возгорание. Во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб.

В субботу, 11 января, Бусаргин сообщил, что площадь пожара на промышленном объекте сократилась на 80%.

В день массированной атаки местные жители насчитали не менее 25 взрывов в Энгельсе. В городе работали системы противовоздушной обороны, а на улицах звучали сирены. Что известно о ночном ударе ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты узнали, какую модель беспилотников украинские военные использовали для атаки на Саратовскую область.