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Роспотребнадзор проверил воздух в Энгельсе после пожара на предприятии

Роспотребнадзор не выявил ухудшения качества воздуха в Энгельсе после пожара
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Телеграм-канал «Роман Бусаргин»

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин рассказал в своем Telegram-канале о результатах проб воздуха, взятых Роспотребнадзором в районе возгорания на промышленном объекте в Энгельсе.

«Только что пришли результаты проб воздуха, отобранных сегодня утром в районе возгорания. Никаких превышений концентрации вредных веществ не выявлено», — сообщил он.

В субботу, 11 января, Бусаргин сообщал, что площадь пожара, начавшегося 8 января на промышленном объекте в Энгельсе после атаки беспилотного летательного аппарата, сократилась на 80%.

8 января Саратовская область подверглась массированной атаке украинских дронов. Всего в небе над регионом сбили 11 беспилотников. При этом обломки одного из БПЛА упали на территории промышленного предприятия в Энгельсе, после чего на объекте начался пожар. Специалистам пока не удалось полностью ликвидировать возгорание. Более того, во время тушения огня пострадали несколько сотрудников экстренных служб.

Ранее журналисты узнали, какую модель беспилотников украинские военные использовали для атаки на Саратовскую область.

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