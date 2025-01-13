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В России в 2024 году упал спрос на ипотеку

Frank RG: выдача ипотеки в России в 2024 году упала почти на 40%
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Freepik.com

Сумма выдачи ипотеки в России по итогам 2024 года составила около 4,8 трлн рублей, что на 39% ниже показателей 2023 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на предварительные подсчеты ВТБ.

Годом ранее в стране ипотеку выдали в общей сложности на 7,8 трлн рублей, что стало рекордом. В 2022 году оформили ипотеку в общей сумме на 4,9 трлн рублей.

В ВТБ отметили, что в декабре 2024 года выдачи ипотеки оказались на 4% выше ноября и составили более 270 млрд рублей. Среди выдач основной объем пришелся на семейную ипотеку и другие займы с господдержкой. В последнем месяце года доля выдач по семейной ипотеке достигла максимального значения за 2024 год и составила 84%.

Начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин ожидает, что семейная ипотека снова станет драйвером рынка в 2025 году. Однако многое будет зависеть от действий правительства по поддержке интереса россиян к госпрограмме. Эксперт добавил, что в 2025 году банки больше будут уделять внимание работе с имеющимся кредитным портфелем и постараются расширить сервисы для неипотечных сделок.

В декабре 2024 года банки приостанавливали выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Несмотря на возобновление программы с 16 декабря, заемщики продолжали сталкиваться с отказами, что вызвало обеспокоенность у населения.

19 декабря Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно. Сложившуюся ситуацию он назвал «безобразием».

После этого вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал инициативы для поддержки россиян в рамках госпрограммы «Семейная ипотека».

Ранее россиянам назвали способы быстро погасить ипотеку.

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